УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Когда разрешат поездки в отпуска: борящиеся с коронавирусом медики дали прогноз

12 мая 2020, 20:46

Медики-вирусологи, занимающиеся борьбой с коронавирусом, спрогнозировали - когда станет безопасны поездки в отпуска.

Коронавирус, Германия
Коронавирус, Германия / Reuters

С полным спокойствием можно будет собираться большими компаниями и ехать в отпуск лишь тогда, когда появится рабочая вакцина от китайского коронавируса Covid-19.

Такое мнение высказала авторитетный медик-вирусолог из Брауншвейга (ФРГ) Мелани Бринкман, сообщает авторитетное издание The New York Times. 

Ее поддерживают и остальные немецкие ведущие вирусологи. В среднем они дают один год на срок, в течение которого придется сохранять те либо другие карантинные ограничения в жизни общества.

"Боюсь, что тема масок и общих правил гигиены — под этим я прежде всего подразумеваю сохранение дистанции в отношении окружающих — будут занимать нас, вероятно, целый год", — заявил руководитель Института медицинской микробиологии при Галле-Виттенбергском университете Александр Кекуле.

Читайте такжеГрандиозный прорыв ученых: когда ждать вакцину от коронавирусаОднако, в чем медики уверены - с точки зрения распространения вируса и жесткости карантина следующий год может пройти крайне неравномерно. "Возможно, сезонный эффект позволит нам благополучно пройти через лето с мягкими мерами, с ослаблением нынешних ограничений. Для такого сценария важно, чтобы, с одной стороны, лето было теплым и сухим, а с другой — чтобы люди ответственно отнеслись к потенциальным новым предписаниям и чтобы социальные контакты проходили по возможности на открытом воздухе, а не в помещениях", — рассказал профессор и руководитель Института вирусологии берлинской клиники Charité Кристиан Дростен.

Напомним, ранее медики из Италии первыми в мире заявили о создании вакцины, которая способна нейтрализовать Covid-19 в человеческом теле. Разработкой препарата занималась римская компания Takis Biotech. По словам ее исполнительного директора Луиджи Аурисиккио утверждает - медики начнут проводить испытания на людях уже осенью 2020-го.

китайский коронавирус Covid-19 Вакцина вирусолог
Сейчас вы просматриваете новость «Когда разрешат поездки в отпуска: борящиеся с коронавирусом медики дали прогноз». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

20:48
"Колыбель украинского нацизма": Кива оскандалился заявлением о Львовщине
20:46
Когда разрешат поездки в отпуска: борящиеся с коронавирусом медики дали прогноз
20:38
У Зеленского ошарашили заявлением об онлайн-уроках
20:36
В Виннице бьют тревогу: область на грани второй волны эпидемии COVID-19
20:10
Геноцид народа: в Беларуси с ненавистью накинулись на "безумного диктатора"
20:09
Оскар 2021 переносят из-за коронавируса
20:02
Гороскоп на завтра для всех знаков Зодиака: кого ждет поддержка покровителя Видео
20:01
В Офисе президента рассказали, чем отличается Зеленский от Голобородько
19:51
У Зеленского жестко отреагировали на интервью Поклонской для Гордона Видео
19:25
Отдых в Египте-2020: как будут работать отели и когда лететь
19:24
Как и когда в Украине заработает транспорт: опубликован план и дата
19:22
Одесский кинофестиваль 2020 перенесли - когда церемония награждения
19:08
"Пылевая буря и поломанные деревья": по Прикарпатью ударила стихия Видео
19:02
В Польше рассказали, почему Северный поток-2 разрушит Евросоюз и НАТО
18:55
"И трех минут не выживешь": боец АТО вызвал Усика на поединок мести
18:54
Новый поворот: суд избрал меру пресечения Януковичу по делу Майдана
18:20
Как приготовить жареную картошку правильно: самый вкусный рецепт Видео
18:19
Надбавки в 300% для медиков: Зеленский рассказал, когда украинцы получат деньги
18:14
"Маниакально любил меня": парень пацанки Насти Иваненко совершил суицид
18:06
В Офисе президента заявили о преимуществах изучения русского языка
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять