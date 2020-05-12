Когда разрешат поездки в отпуска: борящиеся с коронавирусом медики дали прогноз

Коронавирус, Германия / Reuters

С полным спокойствием можно будет собираться большими компаниями и ехать в отпуск лишь тогда, когда появится рабочая вакцина от китайского коронавируса Covid-19.

Такое мнение высказала авторитетный медик-вирусолог из Брауншвейга (ФРГ) Мелани Бринкман, сообщает авторитетное издание The New York Times.

Ее поддерживают и остальные немецкие ведущие вирусологи. В среднем они дают один год на срок, в течение которого придется сохранять те либо другие карантинные ограничения в жизни общества.

"Боюсь, что тема масок и общих правил гигиены — под этим я прежде всего подразумеваю сохранение дистанции в отношении окружающих — будут занимать нас, вероятно, целый год", — заявил руководитель Института медицинской микробиологии при Галле-Виттенбергском университете Александр Кекуле.

Читайте такжеГрандиозный прорыв ученых: когда ждать вакцину от коронавирусаОднако, в чем медики уверены - с точки зрения распространения вируса и жесткости карантина следующий год может пройти крайне неравномерно. "Возможно, сезонный эффект позволит нам благополучно пройти через лето с мягкими мерами, с ослаблением нынешних ограничений. Для такого сценария важно, чтобы, с одной стороны, лето было теплым и сухим, а с другой — чтобы люди ответственно отнеслись к потенциальным новым предписаниям и чтобы социальные контакты проходили по возможности на открытом воздухе, а не в помещениях", — рассказал профессор и руководитель Института вирусологии берлинской клиники Charité Кристиан Дростен.

Напомним, ранее медики из Италии первыми в мире заявили о создании вакцины, которая способна нейтрализовать Covid-19 в человеческом теле. Разработкой препарата занималась римская компания Takis Biotech. По словам ее исполнительного директора Луиджи Аурисиккио утверждает - медики начнут проводить испытания на людях уже осенью 2020-го.