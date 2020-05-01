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Эксперты рассказали, сколько денег нужно на вакцину от коронавируса

1 мая 2020, 10:35

По словам экспертом, разработка вакцины от коронавируса никак не может обойтись без солидного финансирования.

Вакцина
Вакцина / Reuters

На процесс разработки рабочей вакцины от коронавируса Covid-19 нужно еще как минимум 2 млрд долларов США.

Такая информация содержится в совместном заявлении Всемирного банка и представителей CEPI (Коалиции за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям). С соответствующим финансированием можно рассчитывать на то, что вакцина от коронавируса Covid-19 появится в ближайшие год-полтора.

Кроме того, авторы заявления утверждают - на данный момент о работе над вакциной заявили более ста исследовательских групп, а самыми перспективными выглядят три проекта.

Читайте такжеВакцины не ждите: в ВОЗ шокировали мрачным прогнозом по коронавирусуПри этом, в CEPI говорят, что 2 млрд долларов —  расходы на научную деятельность. Сюда не входят затраты на производство, а также на распространение вакцины и доставку препарата в больницы.

"Из прошлого опыта мы знаем, что прямые взносы правительств и инновационные финансовые механизмы успешно помогали собрать средства на вакцины. Тот же подход должен применяться сегодня", — заявили в организации.

Напомним, ранее ученый-вирусолог Константин Чумаков дал неожиданный совет, как победить коронавирус. По словам медицинского эксперта детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Екатерина Булавинова дала прогноз, когда появится вакцина от Covid-19.

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