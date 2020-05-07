Комаровский рассказал, полезен ли секс для укрепления иммунитета

Евгений Комаровский / Instagram / uakomar

Иммунитет организма никак не выйдет укрепить исключительно лекарствами (при малоподвижном образе жизни). Необходимы физические нагрузки для организма, здоровое питание, а также отсутствие стресса.

С таким заявлением во время прямого эфира на своем Youtube-канале выступил известный педиатр и телеведущий Евгений Комаровский.

"Важно отсутствие стерильности, потому что наша иммунная защита должна постоянно контактировать с кучей бактерий. Регулярные положительные эмоции, регулярный секс. Вот все естественное для человека плюс свежий воздух - это все и есть укрепление иммунитета", - объяснил он.

Напомним, ранее Евгений Комаровский назвал главную ошибку, которую люди допускают во время лечения китайского коронавируса. Позднее ученые рассказали, почему никак не стоит употреблять кофе во время пандемии.