Подлый удар: медики нашли у детей редкий и связанный с коронавирусом синдром

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В Великобритании, Франции и США врачи обнаружили редкий воспалительный синдром среди детей. Основные симптомы - жар, боли в животе, проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Как сообщают западные СМИ, медики не исключают, что новый синдром напрямую связан с коронавирусом. По словам главы Министерства здравоохранения Франции Оливье Верана, в стране сейчас 15 детей, имеют такие симптомы - высокую температуру, проблемы с пищеварением и общий сосудистый воспалительный синдром.

Французские врачи, равно как и британские, говорят что эти осложнения встречаются довольно редко. Также было установлено, что некоторые из этих детей, так же, как и в Британии, являются носителями коронавируса.

Веран подчеркнул, что медики относится к новому синдрому очень серьезно, и попросил научное сообщество, как во Франции, так и во всем мире, выяснить, существует ли связь между этим синдром и коронавирусом.

Напомним, ранее известный медик-пульмонолог Игорь Лещенко рассказал о том, что будет с организмом человека, если тот заболеет коронавирусом в легкой форме.