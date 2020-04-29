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Между прочим, все мы др*чим: медики рассказали, чем полезна мастурбация на карантине

29 апреля 2020, 00:55

Что же - в условиях карантина вместо секса, по словам медиков, лучше всего предпочесть формат "тихо сам с собою левою рукою".

Секс
В общем лучший секс-партнер на карантина - рука / Psyfactor

Сотрудники Департамента здравоохранения и психической гигиены Нью-Йорка рекомендуют людям во время карантина из-за пандемии китайского коронавируса COVID-19 как можно чаще мастурбировать. 

Такое сообщение опубликовали представители учреждения в  Twitter. По их словам, обычные поцелуи и уж тем более секс могут распространять коронавирусную инфекцию, поэтому самый безопасный половый партнер - собственная рука. Главное - не забывать предварительно тщательно мыть руки водой и мылом.

К тому же, медики говорят, что мастурбация хорошо укрепляет иммунную систему и снижает стресс.

Всем же, кто находится на карантине с партнером, врачи советуют перед сексом предварительно помыть руки и использовать презервативы.

Напомним, ранее медики рассказали, какой вред организму может нанести постоянный секс.  До этого психологи поведали, почему людям бывает неловко после секса.

секс карантин коронавирус новости США
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