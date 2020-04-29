Между прочим, все мы др*чим: медики рассказали, чем полезна мастурбация на карантине

Что же - в условиях карантина вместо секса, по словам медиков, лучше всего предпочесть формат "тихо сам с собою левою рукою".
Сотрудники Департамента здравоохранения и психической гигиены Нью-Йорка рекомендуют людям во время карантина из-за пандемии китайского коронавируса COVID-19 как можно чаще мастурбировать.
Такое сообщение опубликовали представители учреждения в Twitter. По их словам, обычные поцелуи и уж тем более секс могут распространять коронавирусную инфекцию, поэтому самый безопасный половый партнер - собственная рука. Главное - не забывать предварительно тщательно мыть руки водой и мылом.
К тому же, медики говорят, что мастурбация хорошо укрепляет иммунную систему и снижает стресс.
Всем же, кто находится на карантине с партнером, врачи советуют перед сексом предварительно помыть руки и использовать презервативы.
Напомним, ранее медики рассказали, какой вред организму может нанести постоянный секс. До этого психологи поведали, почему людям бывает неловко после секса.