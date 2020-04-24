Названа серьезная угроза соли для организма во время пандемии

Соль ослабляет защитные силы организма / pixabay.com

Во время пандемии коронавируса крайне важно позаботится о своем иммунитете, так как именно от него зависит, хватит ли организму сил побороть смертоносную инфекцию. Оказалось, что пища, содержащая много соли, ослабляет защитные силы организма, повышая в нем выработку глюкокортикоидов. А это, в свою очередь, снижает сопротивляемость организма вирусам, в том числе и COVID-19.

Как свидетельствуют исследования, гормоны группы глюкокортикоидов способны подавлять воспалительные процессы. Однако в случае повышения их концентрации они также могут ослаблять иммунитет. Об этом пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на ученых Боннского университета.

Ученые исследовали, как еда с высоким уровнем соли воздействует на состояние бактериального микробиома кишечника. Эксперимент был проведен на грызунах, рацион которых в течение недели содержал в себе повышенное количество соли.

Оказалось, что соль снизила способность кишечника противостоять бактериям, которые способны вызывать пиелонефрит, пищевые отравления. Иммунитет животных ослабевал так, что патогенные микроорганизмы размножались гораздо быстрее, чем у тех, которые не употреблял много соли.

"Еда с высоким содержанием соли угнетает защитные силы важных иммунных клеток нейтрофилов: белых кровяных телец, задача которых состоит в уничтожении вредоносных чужеродных частиц, бактерий вирусов. У животных к ослаблению защитной функции нейтрофилов привело повышенное содержание глюкокортикоидов в крови", - рассказали авторы проекта.

Они также проверили действие соли на мужчин и женщин, которые ежедневно на протяжении недели получали в дополнение к своему рациону по 6 граммов поваренной соли. В результате у людей значительно возросла концентрация глюкокортикоидов в крови и сильно снизилась активность иммунных клеток нейтрофилов.

Ученые обращают внимание на то, что большинство из нас употребляет гораздо больше соли в связи с употреблением продуктов, прошедших переработку. В частности, речь идет о хлебе, колбасных изделиях, сыре.

Напомним, ранее эксперты выяснили, что кофе может нанести вред организму, особенно в условиях пандемии коронавируса.