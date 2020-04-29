А власти скрывают: почему число смертей от коронавируса приуменьшают - Financial Times

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Количество людей, погибших от последствий китайского коронавируса Covid-19, вероятно, практически на 60% выше официальной статистики.

Об этом говорится в материале британского издания Financial Times. Журналисты проанализировали случаи смерти от Covid-19 во время пандемии в 14 странах мира.

Статистика показала, что обычные показатели смертности превышены на 122 тысячи смертей. Это значительно больше, чем 77 тысяч смертей от Covid-19, которые на сегодняшний день зарегистрированы в этих странах официально.

Проецируя проблемы со статистикой на всемирные масштабы, журналисты предположили, что число жертв Covid-19 составляет не 201 тысячу, а 318 тысяч.

Читайте такжеВакцина не нужна: ученый дал неожиданный совет, как победить коронавирусПо словам профессора общественной оценки рисков Кембриджского университета Дэвида Шпигельхальтера (David Spiegelhalter) ежедневный подсчет жертв, к примеру, в Великобритании, явно занижен, поскольку учитываются только больничные смерти.

Кроме того, эксперты полагают, что серьезно занижаются данные о летальных случаях Covid-19 в домах престарелых, которые особенно уязвимы для вируса. "Лишь немногие страны систематически проверяют пациентов и сотрудников домов престарелых", — подытожил научный сотрудник Центра политики и медицинской оценки при Лондонской школе экономики Аделина Комас-Эррера (Adelina Comas-Herrera).

Напомним, ранее ученые ошеломили сенсацией в лечении Covid-19 - связанной с экспериментальным препаратом Ремдесивир. До этого британские исследователи поведали, почему симптомы китайского коронавируса крайне разнообразны.