Ученые изобрели почти мгновенный метод уничтожения коронавируса

Ученые, лаборатория / Reuters

Ультрафиолетовое излучение специальных ламп может уничтожать молекулы китайского коронавирус SARS-CoV-2 за 25 секунд.

Об этом сообщает портал Российская газета.

Именно вышеуказанный вывод сформулировали исследователи из Национальной лаборатории инфекционных заболеваний Бостонского университета (Массачусетс, США).

Специалисты в рамках своих экспериментом провели обработку загрязненного коронавирусом материала различными дозами ультрафиолетового излучения ламп. А затем провели подсчеты - какое количество излучения необходимо для нейтрализации вируса.

Выяснилось, что при дозировке в пять мегаджоулей на квадратный сантиметр распространение коронавируса снизилось на 99 процентов за шесть секунд. При повышении дозировки до 22 мегаджоулей вирус уничтожается практически полностью за 25 секунд.

Напомним, ранее практикующие медики заявляли о том, что процедура компьютерной томографии легких для пациентов с подозрением на COVID-19 помогает выявить главный симптом для постановки диагноза – "эффект матового стекла".