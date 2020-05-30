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Новая опасность: ученые нашли еще один вред для тела от курения

30 мая 2020, 05:00

В общем, привычка дымить сигаретами еще более опасна, чем считалось ранее.

Курение
Ученые нашли еще один вред для тела от курения/ Профиль

Люди, которые любят курить сигареты с никотином, обычно гораздо больше имеют в легких рецепторов, уязвимых к китайскому коронавирусу COVID-19.

Об этом свидетельствуют результаты последнего исследования, которое было проведено сотрудниками американской лаборатории Cold Spring Harbour, сообщает специализированный журнал Developmental Cell. Ученые доказали, что легкие курильщиков никотина содержат гораздо больше рецепторов, через которые китайский коронавирус легко проникает в клетки легких.

Исследователи именно таким положением объясняют тот факт, что у людей, которые много курят сигарет с никотином, инфекция COVID-19 протекает крайне тяжело. Более того, в случае, если человек бросает курить, то уже через год рецепторы усиливаются по отношению к вирусам почти вдвое. Чтобы проникнуть в клетки и начать размножаться, вирус захватывает белковый рецептор который присутствует в клеточных мембранах.

Читайте такжеКурение и рак легких: ученые опровергли популярный миф"Мы начали собирать все данные, которые могли найти. Когда мы собрали все это вместе и стали анализировать, то обнаружили, что у курильщиков наблюдалась значительная активация ангиотензинпревращающим ферментом (АПФ2)", – заявил один их руководителей исследования, доктор медицины Джейсон Шелцер. Кроме того, по его словам, достоверно стало известно – чем дольше легкие подвергаются воздействию сигаретного дыма, тем больше рецепторов АПФ2 экспрессируется в них.

Напомним, ранее британские ученые рассказали о том, что у людей с лишним весом наиболее высокие шансы заразиться коронавирусом.

курение коронавирус здоровье
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