Ученые рассказали, как коронавирус атакует сердце, легкие и кровь - The Telegraph

Ковид-19, тело / Telegraph

В последние недели медики все больше и больше склоняются к пониманию того, что инфекция коронавируcа имеет возможность проникать глубоко в человеческую кровеносную систему и даже в головной мозг.

Такое сообщение опубликовало авторитетное британское издание Telegraph.

"Мы видим множество болезней. У кого-то появляются тромбы, кого-то поражает инфаркт, у кого-то возникает почечная недостаточность", — цитируют журналисты профессор Аджай Шах (Ajay Shah) - кардиолог-консультант в госпитале Королевского колледжа Лондона.

Нос и горло

Именно в этих органах стартует инфекция коронавируса, при которой Covid-19 проводит "колонизацию" верхнюю часть носового канала, зачастую лишая людей обоняния. А потом уханьская зараза постепенно опускается в носоглотку. В ней много энзимов ACE2. Они позволяют шиповидным белкам на поверхности вируса прицепляться к рецепторам и быстро размножаться.

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В случае, если иммунная система организма не сможет убить вирус на ранней стадии, то мгновенно переместится вниз по дыхательному горлу и угодит в легкие. И именно в ней Covid-19 вторгнется в миллионы крошечных альвеолярных мешочков. Те немедленно воспалятся.

Сердечно-сосудистая система.

На данный момент схема атаки коронавируса на сердце и сосуды достоверно не выстроено. По всей вероятности, Covid-19 может стать причиной образования тромбов, инфарктов и воспаления сердечной мышцы. Коронавирус цепляется к рецепторам ACE2 на клетках стенок кровеносных сосудов.

Напомним, ранее в США 44-летняя Дженнифер Халлер стала первым человеком, на котором ученые провели испытания вакцины от смертоносного коронавируса Covid-19. Американка призналась, что в первый день после инъекции экспериментальной вакцины у нее повысилась температура, на второй начала болеть рука, и самочувствие было не очень приятным. Однако потом все восстановилось и организм Хеллер функционирует как прежде.