Ученые рассказали, велика ли вероятность повторно заразиться коронавирусом

Исследователи поведали, насколько большая опасность заразиться китайским коронавирусом по второму кругу.
Китайским коронавирусом нельзя заразиться повторно - поскольку у переболевших детей нормально вырабатывается иммунитет.
С таким заявлением выступил руководитель Государственного комитета по контролю за инфекционными и вирусными заболеваниями Южной Кореи профессор О Мюнг Дон.
По его словам, в некоторых случаев в организме выздоровевших от коронавируса пациентов тесты PCR выявляют генетические следы, оставленные Covid-19 в организме человека.
Дело в том, что тест не делает различий между "живым вирусом", который представляет опасность и безвредными следами. Остатки коронавируса не могут нанести вред пациенту и окружающих.
По словам профессора О Мюнг Дон, после смерти зараженной клетки следы вируса могут быть обнаружены тестом в срок от одного до двух месяцев. И это нужно медика обязательно учитывать
Напомним, ранее в Китае медики во время вскрытия отыскали в глубоких тканях легких женщины следы частиц коронавируса. При этом частицы не обнаружены в тканях кишечника, сердца, печени и в костном мозге. Медики полагают, что такие частицы и объясняют случаи повторного заражения коронавирусом у пациентов, которых ранее признали выздоровевшими.