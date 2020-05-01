Ученые рассказали, велика ли вероятность повторно заразиться коронавирусом

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Китайским коронавирусом нельзя заразиться повторно - поскольку у переболевших детей нормально вырабатывается иммунитет.

С таким заявлением выступил руководитель Государственного комитета по контролю за инфекционными и вирусными заболеваниями Южной Кореи профессор О Мюнг Дон.

По его словам, в некоторых случаев в организме выздоровевших от коронавируса пациентов тесты PCR выявляют генетические следы, оставленные Covid-19 в организме человека.

Дело в том, что тест не делает различий между "живым вирусом", который представляет опасность и безвредными следами. Остатки коронавируса не могут нанести вред пациенту и окружающих.

По словам профессора О Мюнг Дон, после смерти зараженной клетки следы вируса могут быть обнаружены тестом в срок от одного до двух месяцев. И это нужно медика обязательно учитывать

Напомним, ранее в Китае медики во время вскрытия отыскали в глубоких тканях легких женщины следы частиц коронавируса. При этом частицы не обнаружены в тканях кишечника, сердца, печени и в костном мозге. Медики полагают, что такие частицы и объясняют случаи повторного заражения коронавирусом у пациентов, которых ранее признали выздоровевшими.