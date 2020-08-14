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Ученые выяснили, каким людям нужно опасаться тяжелых форм коронавируса

14 августа 2020, 04:26

Исследователям удалось четко установить категорию людей, которым больше всего грозят тяжелые формы коронавируса.

Скорая помощь
Ученые выяснили, каким людям нужно опасаться тяжелых форм коронавируса/ УНИАН

Новое исследование группы испано-бразильских ученых показало - чаще всего тяжелые формы китайского коронавируса наблюдаются у людей, которые имеют кровь с отрицательным резус-фактором.

Об этом сообщается в западных специализированных СМИ.

Над изучением взаимосвязи резус-фактора и инфицированием новым коронавирусом работали ученые из Университета Барселоны (Испания) и ученые из Университета Кампинас (Бразилия). Они пришли к выводу - отрицательный резус-фактор имеет прямое отношение к степени тяжести протекания Covid-19.

Собственные исследования ученые начали проводить в тех странах, где в сутки регистрировалось около тридцати случаев заражения китайским коронавирусом. На протяжении двенадцати суток они анализировали количество вновь заболевши и то, в какой форме заболевание протекало. Анализ полученных данных продемонстрировал - государства, где количество людей с отрицательным резус-фактором крови доминировало над положительным – имели большее количество заболевших. Кроме этого, заболевание у таких пациентов чаще протекало в тяжелых формах.

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Напомним, ранее ученые-медики предположили, что ключ к победе над китайским коронавирусом содержится в крови распространенных в Южной Америке животных ‒ альпаков.

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