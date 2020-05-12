В Эстонии ученые сделали важное открытие о мутациях коронавируса

Молекулы китайского коронавируса / Reuters

В ходе усиленной разработки вакцины от китайского коронавируса эстонские ученые обнаружили два новых вида SARS-CoV-2.

Соответствующее сообщение во вторник, 12 мая, опубликовали представители пресс-службы Университета Тарту. Исследователи утверждают, что такие образцы вируса пока есть только в пределах Эстонии.

Сравнив образцы коронавируса, взятые у шестерых людей, ученые выявили восемь мутаций, которые встречались в других странах, и две, обнаруженные исключительно в Эстонии.

Читайте такжеЭксперты ВОЗ исследовали мутации коронавируса в Китае: результатыПо словам специалиста по биоинформатике Университета Тарту Ааре Аброя, все подвергнутые анализу штаммы относятся к группе, распространение которой началось, по всей вероятности, в Северной Италии, и присутствующей в основном в Европе. Однако в Эстонии в геноме вируса точно было установлены еще две локальные мутации.

Далее, эстонские ученые рассказали о том, что будут тщательно анализировать полный геном вируса на основании проб, взятых у большой выборки пациентов. Это и даст возможность уточнить маршруты распространения вируса и установить путь заражения людей Covid-19.

Напомним, ранее исследователи из Лондонской школы гигиены и тропической медицины рассказали о том, что они сумели обнаружить несколько мутаций в коронавирусе. Они и могут свидетельствовать о том, что Covid-19 способен адаптироваться к человеку.