Где проще всего заразиться коронавирусом: каких мест нужно избегать

Медик рассказала, где проще всего заразиться коронавирусом / NSN

Молекулы китайского коронавируса Covid-19 легко и долго выживают на различных поверхностях - почему риск заразиться инфекцией крайне велик. Именно такое мнение высказала медик-профессор из США Анча Баранова, сообщает портал Факты.

По ее мнению, основными источниками коронавирусной инфекции в доме являются подъезды и лифты многоэтажных домов. Covid-19 может "жить" в лифте, даже если больной человек вышел из кабины 30 минут назад.

Читайте такжеОт заражения до пневмонии: врач рассказал, как коронавирус "атакует" человека"Допустим, в лифт зашел носитель коронавируса за полчаса до вас. Проехал на лифте, и дальше лифт стоит. Но объем воздуха тоже стоит, этот вирус никуда не вытягивается. Через полчаса в лифт зашли вы, а там взвесь в воздухе, которая никуда не делась. Плюс лифт начал двигаться, и облако, которое было сверху, спустилось на вас и вы прошли через него", — рассказала Баранова.

Профессор полагает - проще и легче всего использовать для перемещения по дому лестницу, а не лифтом (во избежание заражения). Кроме того, риск заразиться Covid-19 существует в маленьких магазинах, а также в общественном транспорте (по причине небольшого объема воздуха).

Напомним, ранее глава подразделения Всемирной организации здравоохранения по новым болезням Мария Ван Керхове - положительный результат анализов на Covid-19 дает вовсе не повторное инфицирование, а отмершие клетки в легких.