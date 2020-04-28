В Китае ученые рассказали, мутирует ли коронавирус в "супертип"

Китай, коронавирус / Reuters

По состоянию на конец апреля 2020 года ученые достоверно доказали наличие трех типов китайского коронавируса Covid-19 - которые зависят от особенностей иммунитета различных групп населения.

Об этом рассказал известный ученый, академик Чжун Нань Шань, в комментарии для издания Хуаньцю Шибао. Исследователь рассказал, что коронавирус постоянно мутирует, адаптируясь к окружающей человека среде и, соответственно, стает гораздо более заразным.

По мнению его коллеги, профессора Яна Чжань Цю, различные типы вируса прямо связаны с его патогенностью. К примеру, тип, распространенный в Италии, имеет гораздо более высокую смертность и патогенность, а тип, который распространен в Южной Корее и Японии, напротив, имеет более низкие показатели патогенности и смертности.

Ян Чжань Цю также рассказал - вслед за непрерывным распространением коронавирусной инфекции Covid-19, жители Земли опасаются, что вскоре появится его "супертип". Однако, ученый полагает - переживать о таком пока преждевременно.

"Вовсе не обязательно. Потому что, чем больше мутирует вирус, тем сильнее будет адаптивность людей к этому вирусу, соответственно его способность к передаче будет снижаться, и вызвать пандемию будет непросто", - подытожил он.

Напомним, ранее ученый-вирусолог Константин Чумаков дал неожиданный совет по поводу того, как победить коронавирус. До этого вирусолог-профессор Кристиан Дростен рассказал, в каком случае выше всего риск заразиться коронавирусом.