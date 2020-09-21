УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Коронавирус бьет в упор: эксперт рассказала, кто рискует стать жертвой COVID-19

21 сентября 2020, 00:55

Самой уязвимой категорией оказались люди пожилого возраста, подчеркнула врач.

коронавирус
Хронические заболевания снижают состояние иммунитета / Reuters

При заболевании коронавирусом очень большое значение имеет не только состояние микроорганизма, но и состояние самого макроорганизма, заявила врач-инфекционист высшей категории Светлана Куницына.

В интервью ТСН она объяснила, почему самой уязвимой категорией оказались люди пожилого возраста.

"Потому что, во-первых — у них уже есть в багаже букет хронических соматических заболеваний, прежде всего бронхолегочной системы и сердечно-сосудистой. Известно, что коронавирус, как респираторный вирус поражает верхний отдел дыхательных путей, бронхи и альвеолы, а также сосудистую систему. Не сразу, но со временем", — говорит врач.

Она добавила, что большое значение имеет состояние кровеносных сосудов, то есть люди, у которых с ними проблемы, чаще подвержены тяжелым формам течения COVID-19.

"У взрослых людей, именно у пожилых, есть набор хронических заболеваний — это одно. Второе, к этому возрасту организм обычно ослабевает настолько, что его иммунная система не способна сопротивляться так, как у молодых людей. Если мы говорим не о пожилых, а о молодых, и у молодого человека есть, например, сахарный диабет, или ревматизм, или сильные эндокринные заболевания, — это тоже будет иметь значение. Поэтому на то, как разные люди переносят один и тот же вирус влияет состояние самого организма человека, наличие хронических заболеваний, возраст и состояние иммунитета", — подытожила Куницына.

Читайте такжеЛяшко рассказал, когда ждать резкого всплеска числа инфицированных COVID-19

Напомним, ранее Куницына рассказала о том, что течение заболевания коронавирусом у каждого пациента может быть разным.

  • За все время пандемии в Украине заболели 175 тыс. 678 человек, из них 11 тыс. 494 ребенка и 13 тыс. 830 медиков.
  • В целом от COVID-19 в Украине выздоровели 77 тыс. 512 пациентов, умерли - 3 тыс. 557.
коронавирус коронавирус в Киеве коронавирус новости коронавирус в Украине Covid-19
Сейчас вы просматриваете новость «Коронавирус бьет в упор: эксперт рассказала, кто рискует стать жертвой COVID-19». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

01:40
Гороскоп для всех на 22 сентября: продвижение и успех в любых сделках
00:55
Коронавирус бьет в упор: эксперт рассказала, кто рискует стать жертвой COVID-19 Видео
00:30
Танці з зірками 2020 4 выпуск: кто покинул шоу 20 сентября Видео
00:21
В моде густые брови в стиле 80-х: как быстро отрастить брови дома
20 сентября, воскресенье
23:57
Температурные качели: синоптики дали прогноз погоды до конца осени Видео
23:55
Танці з зірками 2020 смотреть онлайн 3 выпуск - 20 сентября Видео
23:31
Мощный взрыв на пивзаводе в Киеве: всплыла истинная причина
23:07
"Крымчане России не нужны": зачем Путин стягивает войска на полуостров
22:41
Резников поведал о перспективах введения миротворцев на Донбасс
22:12
Коронавирус в Украине "вошел в азарт" – за сутки почти три тысячи больных Видео
21:58
Тихановская дала рецепт прекращения жестоких столкновений силовиков с протестующими Видео
21:39
В горсовете Харькова рассказали, когда Кернес вернется домой Видео
21:33
Гороскоп для всех на 21 сентября: кого ждет "взлет" к высотам Видео
21:25
Изысканные блинчики-чебуреки на скорую руку: пошаговый рецепт Видео
21:14
Ответка "партизан": в Беларуси опубликовали новые данные об "упырях" из МВД Видео
21:07
"Ад на земле": мэр Немирова поведал об ужасах китайского вируса
20:42
Илларионов объяснил вмешательство Запада в дела Беларуси Видео
20:33
В Минфине подсчитали стоимость борьбы с коронавирусом
20:14
Создатель Новичка раскрыл историю разработки отравившего Навального яда Видео
20:03
Билл Гейтс спрогнозировал сроки окончания пандемии COVID-19 Видео
19:58
"Нам не страшно": сын Лукашенко откровенно высказался о протестах
19:48
От жара до сильных болей: врач объяснила, почему коронавирус мучает пациентов по-разному Видео
19:32
Антибиотики под запретом: в Украине запустят электронные рецепты
19:00
Столкновения на акциях протеста в Беларуси: стало известно число задержанных Видео
18:58
Мощный пожар на базе отдыха под Одессой: обнаружено обгоревшее тело
18:54
В России рассказали, как Лукашенко отдаст Москве огромный долг Видео
18:07
Лукашенко напуган: активист назвал главный страх президента Беларуси Видео
17:34
Жесткий ультиматум от России по Донбассу: Кравчук назвал причину Видео
17:24
Стрельба и драки с ОМОНом: что происходит на акциях протеста в Беларуси Видео
17:03
Как приготовить огурцы на зиму: старинный и полезный рецепт от известного кулинара Видео
16:52
"Бл*дь, это пи*дец": Пальчевский влип в скандал с предвыборным видео Видео
16:34
Жена кума Путина похвасталась обнаженными ножками
16:31
Десятки тысяч белорусов идут к дворцу Лукашенко Видео
16:23
Зеленский рассказал, кто должен управлять Киевом Видео
15:54
Узбекского топ-чиновника "убил" Covid-19
15:50
Берлин резко ответил на хитрое предложение Москвы по Навальному Видео
15:45
Марш справедливости в Минске: силовики начали паковать активистов на улицах Видео
15:23
Бунт против Лукашенко: Тихановская дала неожиданный совет протестующим Видео
15:20
Жена Кулебы ведет партию Слуга народа в Киевсовет Видео
15:11
Разгромлен фейк о заражении Кернеса коронавирусом Видео
15:00
Украину накроет резкое похолодание: синоптик рассказала, когда ждать потепления Видео
14:53
Песков рассказал о гарантии России не вмешиваться в дела Беларуси Видео
14:50
Азербайджан допускает большую войну с Арменией Видео
14:23
Разработчики убийственного Новичка сцепились из-за Навального Видео
13:57
Арестованная Колесникова обратилась к белорусам перед новыми акциями против Лукашенко Видео
13:48
У Лукашенко увольняют 30 "непокорных" дипломатов Видео
13:44
К дворцу Лукашенко отправили БТРы: ОМОН готовится к акции оппозиции в Минске Видео
13:38
В двух областях Украины коронавирус отступил Видео
13:23
Стало известно, где учатся внучки Лукашенко Видео
12:44
Тихановская "прогнулась" перед Путиным Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять