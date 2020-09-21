Коронавирус бьет в упор: эксперт рассказала, кто рискует стать жертвой COVID-19

Хронические заболевания снижают состояние иммунитета / Reuters

При заболевании коронавирусом очень большое значение имеет не только состояние микроорганизма, но и состояние самого макроорганизма, заявила врач-инфекционист высшей категории Светлана Куницына.

В интервью ТСН она объяснила, почему самой уязвимой категорией оказались люди пожилого возраста.

"Потому что, во-первых — у них уже есть в багаже букет хронических соматических заболеваний, прежде всего бронхолегочной системы и сердечно-сосудистой. Известно, что коронавирус, как респираторный вирус поражает верхний отдел дыхательных путей, бронхи и альвеолы, а также сосудистую систему. Не сразу, но со временем", — говорит врач.

Она добавила, что большое значение имеет состояние кровеносных сосудов, то есть люди, у которых с ними проблемы, чаще подвержены тяжелым формам течения COVID-19.

"У взрослых людей, именно у пожилых, есть набор хронических заболеваний — это одно. Второе, к этому возрасту организм обычно ослабевает настолько, что его иммунная система не способна сопротивляться так, как у молодых людей. Если мы говорим не о пожилых, а о молодых, и у молодого человека есть, например, сахарный диабет, или ревматизм, или сильные эндокринные заболевания, — это тоже будет иметь значение. Поэтому на то, как разные люди переносят один и тот же вирус влияет состояние самого организма человека, наличие хронических заболеваний, возраст и состояние иммунитета", — подытожила Куницына.

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Напомним, ранее Куницына рассказала о том, что течение заболевания коронавирусом у каждого пациента может быть разным.