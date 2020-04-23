Как не заразиться COVID-19: ученые шокировали правдой об антисептиках

Коронавирус может мутировать вследствие использования антисептика / pixabay.com

Дезинфекция рук антисептиком не является панацеей от заражения коронавирусом. Более того, чрезмерное или неправильное использование антисептиков может привести к устойчивости бактерий к противовирусным препаратам и даже к мутациям COVID-19.

Ученые провели исследование и выяснили, что антисептики способны разрушать ДНК бактерии, но при этом они могут вызывать мутации. Таким образом, не исключено, что такие методы защиты от вирусов могут привести к новым вспышкам инфекций, передает The Conversation.

Также химики поставили под сомнение эффективность домашних антисептиков, которые были сделаны на основе спирта. По словам ученых, их польза на сегодня не доказана, а вот побочные эффекты могут быть серьезными.

Читайте такжеКоронавирус даже не вздрогнет: назван самый плохой антисептикЧтобы избежать проблем, ученые призвали не пользоваться антисептиками как лекарством и применять только в необходимых дозах и согласно инструкции.

Кроме того, важно помнить, что постоянное использование химических средств может привести к дерматологическим проблемам, а любые ранки на руках – это открытые места для различных инфекций.

Напомним, ранее авторитетный врач-дерматолог Анна Сергукова рассказала, какие антисептики несут опасность при их использовании в борьбе с коронавирусом.

Тем временем эксперты Всемирной организации здравоохранения рассказали о том, что лишь два типа антисептиков помогают в борьбе с коронавирусом - на основе спирта, которые содержат 75 процентов пропанола или 80 процентов этанола. До этого Главред в деталях рассказал, как приготовить антисептик собственноручно и из подручных средств.