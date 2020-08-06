Медики выяснили, каким женщинам стоит сильно опасаться коронавируса/ УНИАН

Женщины в состоянии постменопаузы гораздо более подвержены заболеванию китайским коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает британский портал The Daily Mail со ссылкой на свежее исследование медиков из Королевского колледжа Лондона.

Врачи заявили, что их результаты свидетельствуют о высоком уровне защиты от COVID-19, который дает гормон эстроген. Они проанализировали данные около 600 тысяч женщин в Великобритании, которые используют приложение COVID Symptom Study (туда вносятся данные о протекании болезни).

Результаты продемонстрировали, что женщины в постменопаузе на 22% чаще сообщают о симптомах COVID-19, чем женщины, у которых еще бывают менструации. Дамы же в постменопаузе (и зараженные коронавирусом) гораздо чаще нуждаются в госпитализации и респираторной поддержке.

Вместе с тем, результаты показывают, что препараты заместительной гормональной терапии, которые содержат искусственный эстроген для облегчения симптомов менопаузы (т.н. приливов) – могут укрепить иммунную систему. Медики утверждают, что такие лекарства, по всей видимости, уменьшают тяжесть коронавируса у женщин в постменопаузе, потому что они реже нуждаются в стационарном лечении.

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Напомним, ранее британские исследователи доказали, что мужчины гораздо более рискуют умереть от коронавируса, чем женщины.