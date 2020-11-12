Коронавирус мутирует: врач дала неожиданный прогноз и предупредила об опасности

Медик рассказала о мутации коронавируса / Фото Reuters

Не все мутации коронавируса являются смертельно опасными, заявила врач-пульмонолог Светлана Гук.

Как подчеркнула она в эфире Апостроф.tv, уничтожение норок в Дании может оказаться поспешным шагом.

"Правильно ли мы делаем? В данном случае я не могу сказать, что это (в Дании, где массово уничтожат 17 млн норок, якобы зараженных мутировавшим коронавирусом, - ред.) был за вирус. Но есть общее ощущение, что мы еще много дров наломаем. Мир испугался, мир немножко остановился и понимает, что от таких процессов он незащищен, несмотря на то, что очень и очень развит", - отметила она.

Медик обратила внимание на то, что мутации вируса могут быть нейтральными и даже полезными. Она напомнила, что коронавирус имеет в себе примерно 30 тысяч нуклеотидов, то есть последовательность 30 тысяч цепочек. Каждую замену можно называть мутацией, и данный процесс происходит постоянно.

"Даже в организме человека, к которому попал вирус, при репликации происходят эти спонтанные мутации. Но зачастую они не приводят к жизнеспособной ветви этого вируса", - подытожила Гук.

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