Коронавирус мутирует: врач дала неожиданный прогноз и предупредила об опасности

Мутации вируса могут быть нейтральными и даже полезными, подчеркнула Светлана Гук.
Не все мутации коронавируса являются смертельно опасными, заявила врач-пульмонолог Светлана Гук.
Как подчеркнула она в эфире Апостроф.tv, уничтожение норок в Дании может оказаться поспешным шагом.
"Правильно ли мы делаем? В данном случае я не могу сказать, что это (в Дании, где массово уничтожат 17 млн норок, якобы зараженных мутировавшим коронавирусом, - ред.) был за вирус. Но есть общее ощущение, что мы еще много дров наломаем. Мир испугался, мир немножко остановился и понимает, что от таких процессов он незащищен, несмотря на то, что очень и очень развит", - отметила она.
Медик обратила внимание на то, что мутации вируса могут быть нейтральными и даже полезными. Она напомнила, что коронавирус имеет в себе примерно 30 тысяч нуклеотидов, то есть последовательность 30 тысяч цепочек. Каждую замену можно называть мутацией, и данный процесс происходит постоянно.
"Даже в организме человека, к которому попал вирус, при репликации происходят эти спонтанные мутации. Но зачастую они не приводят к жизнеспособной ветви этого вируса", - подытожила Гук.
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Коронавирус в Украине:
- 11 тыс. 57 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 12 ноября.
- В частности заболели 428 детей и 564 медицинских работника.
- За последние сутки госпитализированы 1 тыс. 509 человек, умерли 198, выздоровели 6 тыс. 235.
- Осуществлено тестирований за сутки 77 тыс. 149 (методом ПЦР - 46 тыс. 933, методом ИФА - 30 тыс. 216).
- За все время пандемии в Украине, заболели 500 тыс. 865 человек, выздоровели 227 тыс. 694, умерли 9 тыс. 145. Проведено ПЦР-тестов - 3 млн 782 тыс. 099.
- За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (931), в Запорожской (799), Киевской (700), Одесской (663) и Полтавской (624) областях.