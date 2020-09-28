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Коронавирус не контролируется: эксперт дал неутешительный прогноз

28 сентября 2020, 18:04

Заболеваемость COVID-19 прогнозируемо будет расти, говорит Сергей Бережнов.

киев,коронавирус,карантин
Эксперт спрогнозировал рост числа заболеваний COVID-19 / УНИАН

Чем больше людей заболевает коронавирусом, тем больше у них контактов, тем самым увеличивается число последующих заражений.

Как подчеркнул в интервью Оbozrevatel экс-главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов, этот процесс выстраивает новые цепочки, поэтому заболеваемость COVID-19 прогнозируемо будет расти.

"Больных становится больше, у них возрастает количество контактов со здоровыми, при несовсем четком соблюдении мер предосторожности – все это ведет к росту. Поэтому эпидпроцесс будет развиваться", - прогнозирует эксперт.

В то же время он подчеркнул, что контролировать респираторные заболевания всегда было и всегда будет очень сложно, поэтому в случае с коронавирусом тоже пока нечем контролировать процесс эпидемии.

"Специфических лекарств еще нет, вакцины нет. Даже не совсем понятно, чем лечить. Протоколы лечения меняются чуть ли не каждый день. Идет интенсивный процесс набора информации", - пояснил специалист.

Он также добавил, что коронавирус не был под контролем с самого начала, и пока не будет под жестким контролем.

"Сегодня весь контроль заключается в изоляции, в активном выявлении больных и носителей, их изоляции и лечении. … я не понимаю, как может выйти из-под контроля то, что вообще никогда не контролировалось. Коронавирус просто невозможно было контролировать", - добавил Сергей Бережнов.

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Ранее врач Евгений Комаровский предупредил о скачке заболеваемости COVID-19. По его прогнозу, серьезный подъем заболеваемости COVID-19 будет после начала отопительного сезона.

  • В Украине с начала пандемии в зарегистрировано 201 тысячу 305 случаев COVID-19.
  • В общей сложности от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли 3 тыс. 996 человек.
  • На сегодняшний день выздоровели 88 тыс. 453 человека.
  • На сегодняшний день в Украине болеют 108 тыс. 856 человек.
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