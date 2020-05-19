Ученые выяснили, можно ли подхватить коронавирус через растения

Британские исследователи уверяют, что Ковид-19 не передается через растения.
Коронавирус быстро распространяется по странам мира и до сих пор уносит человеческие жизни. В то же время ученые сообщили, может ли передаваться опасный недуг людям от растений.
По словам доктора Эндрю Престона, который читает лекции по микробному патогенезу в Университете Бата в Англии, опасный недуг нельзя подхватить от растений, пишет Daily Mail.
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"COVID-19 не может заразить растения, поэтому он не может "жить" в них", – утверждает врач.
При этом специалист отметил, что, возможно, попав на растение вирус сможет выживать на его листьях и стеблях в течение короткого периода времени.
"На улице не касайтесь лица и мойте руки, когда возвращаетесь домой", – посоветовал доктор Престон.
Коронавирус в мире
Как ранее писал Главред, по словам врачей, китайский коронавирус Covid-19 регулярно мутирует, но говорить о каких-либо серьезных различиях в штаммах пока еще не время.
Также отметим, британские ученые нашли несколько мутаций коронавируса, которые могут свидетельствовать о том, что вирус способен адаптироваться к человеку.