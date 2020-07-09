Коронавирус мутирует: в НАН предупредили о новой опасности COVID-19

Коронавирус становится все более опасным / Фото pixabay.com

Коронавирус COVID-19 мутирует и становится все более опасным, заявил академик НАНУ, директор Института биохимии имени А.В.Палладина Сергей Комиссаренко.

Как подчеркнул он в эфире 1+1, коронавирус в Украине менее агрессивный, чем, к примеру, в Соединенных Штатах.

"Мы надеялись, что вирус станет менее контагиозным, менее патогенным и менее опасным. Но, к сожалению, это не так. Наоборот, вирус становится более опасным, но не очень", - говорит ученый.

Он обратил внимание на отсутствие у Украине геномного центра, который фактически должен быть в каждой стране.

Читайте такжеСмертельный риск: выяснилась новая угроза коронавируса"Мы не проверяли мутабельность и штамп коронавируса, который сейчас в Украине есть. Но он выглядит менее патогенным по сравнению с другими странами. Например, в США только в восемь раз больше населения, чем в Украине, но там заболело в 60 раз больше людей, а умерло — в сто раз больше", - подчеркнул Комиссаренко.

Он добавил, что к перечню препаратов при лечении коронавируса недавно были отнесены дексаметазон и ремдесивир.

"После масштабных клинических исследований в Британии решили, что этот препарат (дексаметазон, - ред.) надо обязательно использовать при осложнениях развития коронавируса. Он позволяет примерно на треть снизить летальность, когда происходит так называемый цитокиновый шторм. Также и США, и Европа взяли на вооружение ремдесивир, который использовали для лечения эболы", - добавил ученый.

Напомним, ранее в прогнозе развития эпидемии COVID-19 НАН говорилось о том, что за последнюю неделю в Украине статистика по заболеваемости коронавирусом демонстрирует положительную динамику, при этом статистические данные оказываются значительно лучшими, чем прогнозные сценарии вторую неделю подряд, однако реальная динамика может быть менее оптимистичной чем та, что следует из официальной статистики.