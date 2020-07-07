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Зараженных COVID-19 может быть намного больше: ученые сделали заявление и назвали причину

Около 10% населения уже могут иметь иммунитет к COVID-19.

7 июля 2020, 11:55
Врач
Тесты на COVID-19 не показывают реальную картину пандемии - ученые / Pixabay

Три четверти людей, контактировавшие с теми, у кого был диагностирован коронавирус, могли переболеть COVID-19 в легкой форме, в результате чего у них мог выработаться тихий иммунитет от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Как утверждают ученые, реальное количество зараженных китайским коронавирусом может быть намного больше. Был проведен эксперимент, в рамках которого установлено, что тесты на выявление COVID-19 ищут только антитела в крови, но не специальные Т-клетки, борющиеся с вирусной инфекцией в памяти крови.

Согласно новым исследованиям, у 6 людей, проживающих с заразившимся коронавирусом человеком, также был обнаружен COVID-19. Примечательно, что по результатам тестирования на антитела к вирусу в крови тесты были отрицательными. Но после проверки крови на иммунитет Т-клеток выяснилось, что организм таких людей уже перенес коронавирусную инфекцию в легкой форме.Читайте такжеПод прицелом - новые органы: ученые рассказали о новой опасности COVID-19

Ученые акцентировали внимание на том, что данные о заболеваемости коронавирусом, основанные только на тестах на обнаружение антител, могут продемонстрировать недостоверные данные о реальных масштабах распространения COVID-19.

Как подчеркивают исследователи, Т-клетки являются главным инструментом организма по борьбе с вирусами, а до 10% населения могут обладать иммунитетом к коронавирусу.

Ранее бразильские ученые рассказали, какие симптомы могут указывать на заражение человека коронавирусной инфекцией.

коронавирус тесты Covid-19
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