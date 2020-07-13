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Шок, рвота, боль и температура: детей атакует смертельный "подручный" Covid-19

У большинства детей, у которых обнаружили новый синдром, были антитела к Covid-19.

13 июля 2020, 03:30
коронавирус
Загадочный синдром уже унес две жизни детей / pixabay.com

Врачи заявили о появлении среди детей новой болезни, связанной с коронавирусом, которая похожа на болезнь Кавасаки.

Медики называют ее педиатрическим воспалительным мультисистемным синдромом (PIMS), признаками которого является высокая температура, а также ряд других симптомов, включая шок, рвоту и боль в животе, пишет Mirror.

В сообщении подчеркивается, что загадочный синдром уже унес две жизни детей.

В то же время практикующие медики в Англии заявляют о том, что подавляющее большинство критически больных детей с синдромом недолго оставались в больницах и впоследствии были выписаны из медицинских учреждений.

В сообщении указывается, что у большинства детей не было активных доказательств наличия Covid-19, однако у них были антитела к этой болезни, что свидетельствует о том, что они были инфицированы в недавнем прошлом.

"Это новое состояние, и всего за несколько недель клиницисты всего мира уже достигли огромного прогресса в его понимании", - резюмируют британские врачи.

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Отмечается, что в ходе исследования ученые изучили данные 78 детей, которые были приняты в 15 отделений интенсивной терапии в течение шести недель в период с апреля по май 2020 года.

Напомним, ранее в прогнозе развития эпидемии COVID-19 НАН говорилось о том, что за последнюю неделю в Украине статистика по заболеваемости коронавирусом демонстрирует положительную динамику, при этом статистические данные оказываются значительно лучшими, чем прогнозные сценарии вторую неделю подряд, однако реальная динамика может быть менее оптимистичной чем та, что следует из официальной статистики.

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