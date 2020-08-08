"Взрыв" числа заболевших COVID-19 в Украине: эксперт дал мрачный прогноз

Эксперт рассказал о тренде распространения инфекции COVID-19 / УНИАН

Резкий рост заболеваемости коронавирусом в Украине имеет несколько факторов, заявил эпидемиолог Алексей Галимский.

Как подчеркнул он в комментарии Апострофу, рост числа заболевших COVID-19 происходит за счет того, что, в первую очередь, возрастает количество тестирований.

"Мы начинаем наконец-то нормально выявлять случаи заболевания. Но на данной стадии эпидемии нет смысла оперировать какими-либо цифрами, кроме количества госпитализированных и заполняемость коек, потому как фактически резервов по койкам особых нет", - пояснил эксперт.

Он также прокомментировал прогнозы инфекционистов и эпидемиологов о том, что в ближайшие недели Украину ждут новые антирекорды заболеваемости.

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"Это тренд распространения инфекции. Тут два фактора: распространение инфекции и увеличение тестирования. Поэтому в ближайшее время возрастание этих показателей не только возможно, но и ожидаемо", - добавил Галимский.

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Напомним, ранее врач-пульмонолог Олег Яковенко рассказал о том, что анализ заболеваемости COVID-19 пока не дает шансов выделить какую-то группу, которая не рискует заразиться.