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"Имеем дело с мутантом": эксперт назвала убивающие коронавирус препараты

Существует целый ряд препаратов, входящих в схему лечения COVID-19, напомнила Вера Казмирчук.

17 июля 2020, 15:25
коронавирус
Схема лечения коронавируса уже отработана / Фото pixabay.com

Коронавирусы не являются новым для человека видом инфекции, заявила известный иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Вера Казмирчук.

"Да, сейчас мы имеем дело с мутантом, но и у него есть план действий, который врач должен предугадать, чтобы обезвредить вирус", подчеркнула она в интервью Фактам.

В то же время она напомнила, что существует целый ряд препаратов, входящих в схему лечения COVID-19.

"Это иммуноглобулины, альбумин (белок, который улучшает обменные процессы в организме), антибиотик, противогрибковое средство. Схема лечения отработана и уже успешно применяется в восьми лечебных учреждениях Украины для спасения пациентов с коронавирусной инфекцией, у которых есть тяжелые проявления заболевания. Этот метод не одно десятилетие широко применяется у нас в институте и доказал свою эффективность в борьбе с опасными вирусными инфекциями", - подчеркнула иммунолог.

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Казмирчук добавила, что для борьбы с заражением врачей она выступила с инициативой использования для медиков схемы введения иммуноглобулина в определенной дозировке: "Провести иммунизацию надо за государственный счет. Очень надеюсь быть услышанной".

Напомним, в Украине с начала пандемии лабораторно подтверждено 57 тыс. 264 случая COVID-19.

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Всего в Украине после перенесенной коронавирусной болезни выздоровели 29 тыс. 769 человек, зарегистрировано 1 тыс. 456 летальных случаев.

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