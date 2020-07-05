Новая опасность коронавируса: эксперт рассказал о серьезных рисках

COVID-19 серьезно влияет на организм / pixabay.com

У части переболевших коронавирусом COVID-19 пациентов симптомы болезни не проходят даже по прошествии нескольких месяцев после выздоровления, заявил профессор университетского медицинского комплекса Шарите и Гарвардского университета Тобиас Курт.

Как подчеркнул он в интервью РБК, в числе пациентов с непроходящими последствиями болезни есть и молодые люди, ранее не испытывавшие проблем со здоровьем.

"Мы знаем, что вирус влияет на работу сразу нескольких органов, но пока не можем сказать наверняка, являются ли его последствия хроническими или они исчезнут со временем", — сказал специалист.

Как отметил эксперт, COVID-19 — это "непростой вирус" и сравнивать его с обычной простудой было бы неверно. "Есть пациенты, у которых не проявляется никаких симптомов, но есть и те, кто испытывает проблемы — в частности, с легкими. Некоторые молодые люди не могут заниматься спортом [из-за слабости и нарушения дыхания] даже спустя несколько месяцев после болезни", — пояснил он.

Читайте такжеТихий убийца коронавируса: ученые сделали неожиданное открытие

"Нам нужно понять, каким образом COVID-19 влияет на организм — не только на легкие, но и на другие органы", — отметил он. Если коронавирус вызывает хронические последствия, такие исследования помогут разработать средства, снижающие опасность симптомов.

Напомним, ранее доктор медицинских наук, профессор кафедры детских инфекционных болезней НМУ Оксана Выговская назвала основные причины роста количества заболеваний коронавирусом в Украине.