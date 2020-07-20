УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Повторное заражение коронавирусом: эксперт рассказала, кто в зоне риска

Около 5% людей не вырабатывают иммунный ответ на вакцинацию, подчеркнула Алла Волоха.

20 июля 2020, 10:40
коронавирус,пробирка
Существуют риски повторного заражения коронавирусом / Reuters

Коронавирусная инфекция COVID-19 продолжает стремительно распространяться по всему миру.

Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего заразились свыше 14,5 млн человек, из них более 605 тыс. скончались.

В то же время эксперты предупреждают о том, что люди, которые уже переболели коронавирусом, рискуют повторно подхватить опасную инфекцию.

Как подчеркнула заведующая кафедрой детских инфекционных болезней Национальной медицинской академии последипломного образования, профессор, доктор медицинских наук Алла Волоха, повторные заражения коронавирусом связаны с индивидуальными особенностями иммунной системы человека.

Читайте такжеКоронавирус готовит новый удар: ученый предупредил о рисках"У части людей иммунная система может плохо отвечать на инфекцию, как и на вакцинацию. Есть около 5% людей, которые в силу каких-то причин не вырабатывают иммунный ответ на вакцинацию", – пояснила она в интервью Obozrevatel.com

По мнению врача, в настоящее время рано говорить о том, что иммунитет к коронавирусу – краткосрочный. В этом контексте она сообщила, что, даже в случае снижения в организме антител к коронавирусу, остается клеточный иммунитет, который будет отвечать на вирусную угрозу.

Напомним, ранее известный социолог, генеральный директор Киевского международного института социологии Игорь Паниотто заявил о том, что в Украине вторая волна эпидемии коронавируса уже началась в первые дни июня.

Он отметил, что именно с этого времени количество зараженных растет фактически по экспоненте.

коронавирус коронавирус новости коронавирус в Украине Covid-19
Сейчас вы просматриваете новость «Повторное заражение коронавирусом: эксперт рассказала, кто в зоне риска». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
youtube Главред на YouTube google news Главред в Google News
Новости партнеров

Последние новости

11:05
Порошенко формирует на Западе коалицию против Зеленского
11:00
Начался чат с экспертом по вопросам безопасности дорожного движения Михаилом Берлиным
10:59
"Позор Украины:" Зеленский требует неопровержимые доказательства по делу Шеремета Видео
10:41
Коронавирус в Украине и мире 20 июля: за сутки заразились еще 202 тысячи человек
10:40
Повторное заражение коронавирусом: эксперт рассказала, кто в зоне риска Видео
10:28
Двойной удар: ученый предупредил о "гремучем коктейле" из гриппа и коронавируса Видео
10:25
"Что за разврат?": дочь Поляковой сверкнула грудью на пикантном фото
10:23
Число зараженных COVID-19 в Киеве приближается к отметке в семь тысяч
09:57
РФ собирает армию с танками и самолетами у границ Украины: в ГУР оценили угрозу Видео
09:30
Бывшего главу Укравтодора задержали в Польше Видео
09:29
Как прожить дольше: ученые "реабилитировали" неожиданный продукт
09:29
Ветер любви - сколько серий и график выхода на 1+1 Видео
09:24
"Создают армии головорезов": Украина стоит на грани раскола – Саакашвили Видео
09:12
Событие века: в ВОЗ назвали сроки массовой вакцинации против COVID-19 Видео
09:01
Коронавирус в Украине 20 июля: число зараженных почти достигло отметки в 60 тысяч
08:56
СМИ назвали возможных кандидатов в мэры Харькова, Одессы и Днепра
08:47
Четыре повода, почему Россия может отправить "танки на Киев" мнение
08:40
Спасти жизнь: медики назвали два кожных симптома сердечного приступа
08:32
"Усыпить" коронавирус мгновенно: итальянские ученые нашли слабое место COVID-19 Видео
08:15
Гороскоп всех знаков Зодиака на 20 июля: кого ждет новое увлечение, а кто станет жертвой обмана
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять