Повторное заражение коронавирусом: эксперт рассказала, кто в зоне риска

Существуют риски повторного заражения коронавирусом / Reuters

Коронавирусная инфекция COVID-19 продолжает стремительно распространяться по всему миру.

Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего заразились свыше 14,5 млн человек, из них более 605 тыс. скончались.

В то же время эксперты предупреждают о том, что люди, которые уже переболели коронавирусом, рискуют повторно подхватить опасную инфекцию.

Как подчеркнула заведующая кафедрой детских инфекционных болезней Национальной медицинской академии последипломного образования, профессор, доктор медицинских наук Алла Волоха, повторные заражения коронавирусом связаны с индивидуальными особенностями иммунной системы человека.

Читайте такжеКоронавирус готовит новый удар: ученый предупредил о рисках"У части людей иммунная система может плохо отвечать на инфекцию, как и на вакцинацию. Есть около 5% людей, которые в силу каких-то причин не вырабатывают иммунный ответ на вакцинацию", – пояснила она в интервью Obozrevatel.com

По мнению врача, в настоящее время рано говорить о том, что иммунитет к коронавирусу – краткосрочный. В этом контексте она сообщила, что, даже в случае снижения в организме антител к коронавирусу, остается клеточный иммунитет, который будет отвечать на вирусную угрозу.

Напомним, ранее известный социолог, генеральный директор Киевского международного института социологии Игорь Паниотто заявил о том, что в Украине вторая волна эпидемии коронавируса уже началась в первые дни июня.

Он отметил, что именно с этого времени количество зараженных растет фактически по экспоненте.