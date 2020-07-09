УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

"Пандемия усилится": эксперт дал тревожный прогноз насчет COVID-19

Вирус будет распространяться активно еще несколько месяцев, не исключил Энтони Фаучи.

9 июля 2020, 21:28
коронавирус
Пандемия коронавируса не утихает, заявил Энтони Фаучи / Reuters

По словам инфекциониста, главного эксперта рабочей группы по борьбе с коронавирусом в США доктор Энтони Фаучи, мир все еще находится на начальном этапе пандемии коронавируса.

В интервью Corriere della Sera в качестве примера он привел крупные вспышки коронавируса в Бразилии, ЮАР и Азии, а также спрогнозировал, что вероятно пандемия усилится, прежде чем ослабеет.

В то же время эксперт предупредил, что если страны мира не будут вместе принимать скоординированные меры для сдерживания пандемии, вирус будет распространяться активно еще несколько месяцев.

Он добавил, что в США некоторые штаты в попытке возобновить деятельность начали действовать слишком быстро в том, что касается ослабления ограничений.

Читайте такжеКоронавирус мутирует: в НАН предупредили о новой опасности COVID-19

"Многие люди, в особенности молодежь, нарушали рекомендации... В результате мы видим рост числа инфицированных в таких штатах, как Калифорния, Аризона, Флорида и Техас", - резюмировал Фаучи.

Напомним, ранее в прогнозе развития эпидемии COVID-19 НАН говорилось о том, что за последнюю неделю в Украине статистика по заболеваемости коронавирусом демонстрирует положительную динамику, при этом статистические данные оказываются значительно лучшими, чем прогнозные сценарии вторую неделю подряд, однако реальная динамика может быть менее оптимистичной чем та, что следует из официальной статистики.

коронавирус новости коронавирус в США китайский коронавирус Covid-19
Сейчас вы просматриваете новость «"Пандемия усилится": эксперт дал тревожный прогноз насчет COVID-19». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

21:45
У Авакова рассказали, где записывались переговоры Порошенко и Путина
21:42
Гороскоп всех знаков Зодиака на 10 июля: потрясающий успех или сокрушительная неудача Видео
21:30
Резников пояснил процедуру местных выборов в ОРДЛО
21:28
"Пандемия усилится": эксперт дал тревожный прогноз насчет COVID-19 Видео
21:18
Зеленский назвал источник финансирования Медведчука Видео
20:49
Умер легендарный тренер Шахтера и сборной СССР Сальков
20:38
Под Черниговом водоем внезапно стал розовым: опубликованы фото
20:32
Нападение России из Крыма: в МИД рассказали, как будет действовать армия Украины
20:10
"Устал и спит": в Киеве на строительстве метро перевернулся подъемный кран
19:51
НАТО усиливает военное присутствие в Черном море
19:43
Разумков назвал две главные причины падения рейтинга Зеленского
19:32
Свержение Зеленского: Разумков оценил сценарий госпереворота
19:07
Угрожающие изменения: украинцев предупредили о резком скачке температуры Видео
19:04
Украина готова к перезапуску переговоров по Донбассу: названы инициативы
19:01
МВФ назвал новые условия кредитования Украины после отставки Смолия
18:55
Как защитить ребенка от педофила: рекомендации израильской полиции
18:35
Cadillac Morgenshtern & Элджей стал самым популярным клипом Youtube Видео
18:22
Зеленский ответил на скандальное заявление Гонтаревой об МВФ и Нацбанке
18:20
В Украине появится министерство, создание которого обещали с марта
18:20
Как наследуется внешность - эксперт рассказала о передаче красоты
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять