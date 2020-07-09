"Пандемия усилится": эксперт дал тревожный прогноз насчет COVID-19

Пандемия коронавируса не утихает, заявил Энтони Фаучи / Reuters

По словам инфекциониста, главного эксперта рабочей группы по борьбе с коронавирусом в США доктор Энтони Фаучи, мир все еще находится на начальном этапе пандемии коронавируса.

В интервью Corriere della Sera в качестве примера он привел крупные вспышки коронавируса в Бразилии, ЮАР и Азии, а также спрогнозировал, что вероятно пандемия усилится, прежде чем ослабеет.

В то же время эксперт предупредил, что если страны мира не будут вместе принимать скоординированные меры для сдерживания пандемии, вирус будет распространяться активно еще несколько месяцев.

Он добавил, что в США некоторые штаты в попытке возобновить деятельность начали действовать слишком быстро в том, что касается ослабления ограничений.

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"Многие люди, в особенности молодежь, нарушали рекомендации... В результате мы видим рост числа инфицированных в таких штатах, как Калифорния, Аризона, Флорида и Техас", - резюмировал Фаучи.

Напомним, ранее в прогнозе развития эпидемии COVID-19 НАН говорилось о том, что за последнюю неделю в Украине статистика по заболеваемости коронавирусом демонстрирует положительную динамику, при этом статистические данные оказываются значительно лучшими, чем прогнозные сценарии вторую неделю подряд, однако реальная динамика может быть менее оптимистичной чем та, что следует из официальной статистики.