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Коронавирус ударит с новой силой: медик назвал сроки небывалой вспышки COVID-19

Новая волна коронавируса может быть осложнена сезонной вспышкой ОРВИ.

6 июля 2020, 05:30
коронавирус
Каждый год идет рост респираторных заболеваний, напомнил врач / Reuters

Бывший глава всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман заявил о том, что новую волну коронавирусной инфекции стоит ждать в ноябре-декабре.

Он отметил, что к новой волне заболевания нужно серьезно готовиться, так как она может быть осложнена сезонной вспышкой ОРВИ с похожими на COVID-19 симптомами, передает РИА Новости.

"Надо понимать, что в ноябре-декабре будет рост — как каждый год — респираторных заболеваний. Поэтому будет трудно отличить больных, которые кашляют, чихают, от тех, у кого COVID-19. В этом большая проблема", — сказал врач.

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Эйдельман добавил, что осенняя волна коронавирусной инфекции будет значительнее летней, связанной с отменой карантинных ограничений.

Напомним, ранее доктор медицинских наук, профессор кафедры детских инфекционных болезней НМУ Оксана Выговская назвала основные причины роста количества заболеваний коронавирусом в Украине.

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