Всплеск заболеваемости коронавирусом: эксперт раскрыла причины

Эксперт рассказала о росте количества больных COVID-19

Существует несколько причин роста количества заболеваний коронавирусом в Украине, заявила доктор медицинских наук, профессор кафедры детских инфекционных болезней НМУ Оксана Выговская.

Среди основных причин в интервью Главреду она выделила: "Это связано с тем, что мы отмечаем рост числа тестирований. Если сравнивать, начало апреля, 200-300 тестов в сутки, а сегодня около 12-15 тысяч тестирований в сутки, то отмечается увеличение объема тестирований в десятки раз. ... соответственно, чем больше тестов, тем большее количество выявленных и лабораторно подтвержденных случаев".

По ее словам, еще одна причина связана с увеличением количества обращений с симптомами коронавирусной болезни, и по поводу пневмоний.

"Третий – рост количества госпитализаций как больных с диагностированной болезнью, так и с подозрением на коронавирусную болезнь или пневмониями", - пояснила эксперт.

Четвертой причиной она назвала то, что широкое применение ИФА-тестов (иммуно-ферментный анализ для определения наличия антител к коронавирусу, - Главред) также приводит к росту выявления заболевших, поскольку выявление соответствующих антител (классов М, А) к коронавирусу COVID-19 предусматривает следующее ПЦР-исследование.

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"Пятый момент – заболевание может быть растянуто во времени, когда могут быть периоды в пределах одного эпизода, в которых количество больных стабильно (так называемое плато), повышено и понижено. То есть это колебание в течение одного эпизода заболеваемости", - добавила Выговская.

Напомним, ранее Выговская рассказала о том, что украинский штамм коронавируса отличается от европейского и китайского. Именно поэтому в Украине меньше тяжелых и критических пациентов, а также уменьшилось количество больных, которые нуждаются в искусственной вентиляции легких.