"Вирус мутировал": ученые объяснили неожиданный тренд эпидемии COVID-19

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Одной из тенденций эпидемии коронавируса в Украине является то, что количество новых выздоровевших колеблется, а резкий рост выздоровлений прекратился, заявил вице-президент НАН, доктор физико-математических наук Анатолий Загородний.

Как подчеркнул он в интервью Obozrevatel.com, средненедельное число новых инфицированных по состоянию на 17 июля вышло на уровень 745 случаев и 16 смертей (на три меньше, чем на предыдущей неделе).

При этом ученый высказал предположение о причинах наметившегося снижения уровня смертности от коронавируса.

"Среди обнаруженных случаев снижается уровень смертности. Возможно, это связано с ростом эффективности выявления больных, эффективностью лечения или сам вирус мутировал", – добавил Загородний.

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/ nas.gov.ua

Напомним, ранее известный социолог, генеральный директор Киевского международного института социологии Игорь Паниотто заявил о том, что в Украине вторая волна эпидемии коронавируса уже началась в первые дни июня.

Он отметил, что именно с этого времени количество зараженных растет фактически по экспоненте.