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Ученые рассказали, как пандемия коронавируса влияет на мужчин

29 июля 2020, 03:10

Оказывается, на представителей сильного пола пандемия Covid-19 влияет вполне однозначно.

Коронавирус, тест
Ученые рассказали, как пандемия коронавируса влияет на мужчин / УНИАН

Мужчины гораздо чаще верят в связанные с коронавирусом теории заговора, чем женщины.

Соответствующее исследование было опубликовано в научном издании EurekAlert!

В ходе исследования, которое провели в апреле 2020 года под руководством профессора Университета Дэлавера (США) Джоан Миллер (Joanne Miller), специалисты опросили три тысячи человек.

Организаторы опроса спрашивали респондентов о популярных конспирологических теориях, например, о причастности миллиардера Билла Гейтса к распространению коронавируса или влиянии вышек мобильной связи 5G на пандемию. Специалисты записывали ответы участников, фиксировали их пол и политические пристрастия.

Согласно раскрытым данным, в вопросе отношения к теориям заговора гендер имеет большее значение, чем политические взгляды. Опрошенные специалистами мужчины чаще говорили, что верят в теории заговора, чем женщины.

Организаторы исследования заявили, что мужчины и женщины по-разному переживают стресс, вызванный коронавирусным кризисом. Ключевым фактором является чувство беспомощности перед опасностью. Ученые сделали вывод ‒ не найдя рациональное объяснение проблеме, мужчины чаще оказываются подверженными влиянию конспирологических теорий.

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Напомним, ранее ученые нашли способ, как спасти представителей сильного пола от смерти из-за китайского вируса.

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