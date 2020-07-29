Ученые рассказали, как пандемия коронавируса влияет на мужчин / УНИАН

Мужчины гораздо чаще верят в связанные с коронавирусом теории заговора, чем женщины.

Соответствующее исследование было опубликовано в научном издании EurekAlert!

В ходе исследования, которое провели в апреле 2020 года под руководством профессора Университета Дэлавера (США) Джоан Миллер (Joanne Miller), специалисты опросили три тысячи человек.

Организаторы опроса спрашивали респондентов о популярных конспирологических теориях, например, о причастности миллиардера Билла Гейтса к распространению коронавируса или влиянии вышек мобильной связи 5G на пандемию. Специалисты записывали ответы участников, фиксировали их пол и политические пристрастия.

Согласно раскрытым данным, в вопросе отношения к теориям заговора гендер имеет большее значение, чем политические взгляды. Опрошенные специалистами мужчины чаще говорили, что верят в теории заговора, чем женщины.

Организаторы исследования заявили, что мужчины и женщины по-разному переживают стресс, вызванный коронавирусным кризисом. Ключевым фактором является чувство беспомощности перед опасностью. Ученые сделали вывод ‒ не найдя рациональное объяснение проблеме, мужчины чаще оказываются подверженными влиянию конспирологических теорий.

Читайте такжеКоронавирус "кусает" мужчин больнее: почему "тяжелый" Covid-19 переборчивый

Напомним, ранее ученые нашли способ, как спасти представителей сильного пола от смерти из-за китайского вируса.