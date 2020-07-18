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Первый симптом коронавируса: ученые сделали неожиданное открытие

Ранний симптом появлялась примерно за два дня до других симптомов коронавируса.

18 июля 2020, 08:59
коронавирус
Выявлен новый симптом коронавируса / Reuters

В мире число случаев заражения коронавирусом стремительно растет с каждым днем и уже превысило отметку в 14 млн.

По данным Университета Джонса Хопкинса, лишь с начала июля количество заболевших COVID-19 стало больше на 4 млн человек.

В свою очередь во Всемирной организации здравоохранения подчеркнули, что за сутки в мире выявили 237,7 тыс. новых заразившихся, что стало рекордным приростом с начала пандемии.

Отметим, что в ВОЗ утверждают о том, что наблюдаемый глобальный и быстрый прирост числа заболевших — это все еще продолжение первой волны пандемии, "которая идет практически по второму пику".

В то же время ученые продолжают выявлять новые симптомы заражения коронавирусом.

Читайте такжеВакцина не нужна: иммунолог дала неожиданный совет, как победить COVID-19Как утверждается в исследовании, которое провели группа испанских дерматологов, энантема - сыпь на слизистой оболочке ротовой полости, является ранним симптом заражения COVID-19.

Согласно результатам исследования, которые публикует издание JAMA Dermatology, сыпь появлялась примерно за два дня до других симптомов коронавируса.

Несмотря на то, что медики пока затрудняются говорить о том, насколько широко распространен симптом среди всех возрастных групп заболевших, энантема была обнаружена у 29% обследованных больных.

В материале уточняется, что все обследованные люди с коронавирусом были в возрасте 40-69 лет.

Напомним, по словам главного научного советника правительства Великобритании Патрика Валланса, опасный коронавирус COVID-19 будет возвращаться волнами, а его появления стоит ждать в течение нескольких ближайших лет.

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