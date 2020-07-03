Убивает клетки: ученые узнали о новой опасности коронавируса

Коронавирус способен проникать в клетки сердца / pixabay.com

Согласно новым исследованиям американских ученых, коронавирус способен проникать в клетки сердца через сосуды.

При этом опасный вирус может даже размножаться там, говорится в сообщении на сайте медицинского центра Cedars-Sinai.

Новое исследование основано на экспериментах с клетками сердечной мышцы, полученными с помощью технологии стволовых клеток.

В результате ученые пришли к выводу о том, что клетки сердца изменяют профиль экспрессии своего гена, подтверждая, что они могут быть активно инфицированы CОVID-19 и активируют врожденные "защитные механизмы", пытаясь побороть вирус.

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"Эта пандемия в основном определяется респираторными симптомами, но есть и сердечные осложнения... Хотя они могут быть результатом массового воспаления в ответ на вирус, наши данные предполагают, что это также может быть непосредственное поражение вирусом COVID-19", – добавили исследователи.

Напомним, ранее доктор медицинских наук, профессор кафедры детских инфекционных болезней НМУ Оксана Выговская назвала основные причины роста количества заболеваний коронавирусом в Украине.