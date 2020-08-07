Ученым удалось отыскать слабое место в молекулах коронавируса / УНИАН

Группа американских ученых после долгих исследований обнаружили "слабое место" молекул SARS-CoV-2 китайского коронавируса.

Об этом сообщается на специализированном портале Science Daily.

Специалисты из Университета штата Канзас протестировали терапевтическое средство против коронавируса и обнаружили, что 3С-подобная протеаза (3CLpro) является основным ферментом при развитии SARS-CoV-2. Во время использования найденных ингибиторов данной протеазы на лабораторных мышах выяснилось − препарат остановил процесс воспроизводства коронавируса.

По словам исследователей, такое воздействие на "слабое место" вируса позволяет блокировать размножение не только молекулы MERS, но и молекулы коронавирусов MERS-CoV и SARS-CoV-2.

В качестве следующего шага в исследованиях ученые хотят проверить эффективность лекарственного средства на людях.

Напомним, ранее Федеральное управление здравоохранения Швейцарии провело исследование и выяснило, как коронавирус распространяется в обществе. Выяснилось, что основные источники распространения COVID-19 − ночные клубы, бары и рестораны.