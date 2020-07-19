Коронавирус готовит новый удар: ученый предупредил о рисках

Во многих странах обостряется ситуация с коронавирусом / Reuters

Подъем заболеваемости коронавирусом в мире только наступает, заявил глава центра эпидемиологии и микробиологии РФ Александр Гинцбург.

В интервью ТАСС он напомнил предостережение ВОЗ о том, что население Земли еще не прошло пик заболеваемости COVID-19.

Ученый подчеркнул, что сейчас случаев заражения намного меньше и пика нет, но экспертов ситуация не удовлетворяет, так как всплывают новые случаи и люди умирают.

По его словам, во многих странах только начинается пандемия, поэтому риски заражения коронавирусом сохраняется.

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Напомним, по словам главного научного советника правительства Великобритании Патрика Валланса, опасный коронавирус COVID-19 будет возвращаться волнами, а его появления стоит ждать в течение нескольких ближайших лет.