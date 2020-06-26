Коронавирус в Украине: Комаровский раскрыл вероятную статистику

В Украине каждый день коронавирусом могут заражаться до 7 тысяч человек, поделился Евгений Комаровский / Скриншот

Врач, кандидат медицинских наук и телеведущий Евгений Комаровский сообщил, что в Украине китайским коронавирусом Covid-19 ежедневно могут заражаться 5-7 тысяч человек.

В пространстве свободно перемещается безумное количество больных, приводит слова медика PavlovskyNEWS в Telegram.

По словам собеседника, недавно у него не было ни одного знакомого, который подхватил вирус, а теперь консультируются десять хорошо знакомых семей с подтвержденным диагнозом.

"Люди ни фига не боятся. Я сам в шоке. Я когда вижу эти толпы в трамваях... Сидят, прикрыв рот масками, а носы торчат – ну, не знаю. Это как презерватив одеть на голову для безопасного секса", – сказал медик.

Напомним, коронавирус в Украине по состоянию на утро 26 июня диагностировали у 41 тысячи 117 человек. За сутки вирус нашли у более 1 тысячи 100 человек – это новый антирекорд.