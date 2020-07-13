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COVID-19 становится все более опасным: в Минздраве дали тревожный прогноз

За 2019 года в мире от коронавируса умерли уже более 570 тысяч человек..

13 июля 2020, 17:43
Коронавирус
Коронавирус каждый день уносит новые жизни / Фото pixabay.com

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил о том, что коронавирусная инфекция COVID-19 до конца года может стать одной из тех болезней или явлений, которые наносят наибольший "груз" на здоровье в мире.

Как напомнил он в Facebook, за весь 2019 года в мире около 690 тысяч человек умерли от ВИЧ-ассоциированных заболеваний.

"На сегодняшний день, а это чуть больше полугода, от COVID-19 умерли уже более 570 тысяч человек. С такими темпами COVID-19 до конца года может стать в один ряд с заболеваниями и явлениями, которые наносят наибольший груз на здоровье в мире: диабет, туберкулез, дорожно-транспортные происшествия и превысит не только ВИЧ, но и малярию, убийства и самоубийства", - отметил Ляшко.

/ Фейсбук В.Ляшко

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Напомним, в Украине по состоянию на утро 13 июля зарегистрировано 54 тыс. 133 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 1 тыс. 398 летальных, 26 тыс. 503 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 612 новых случаев.

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