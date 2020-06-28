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Погибнут миллионы: в ВОЗ ошарашили прогнозом о второй волне COVID-19

В ВОЗ сравнили коронавирус с эпидемией испанского гриппа в 1920-х годах.

28 июня 2020, 02:09
коронавирус
Коронавирус напоминает эпидемию испанского гриппа в 1920-х годах / Фото pixabay.com

Мир накрывает новая волна коронавируса. К примеру, Черногория спустя месяц после того, как власти объявили страну свободной от коронавируса, вновь вводит карантинные меры.

Как пишет Радио Свобода, в соседней Сербии наблюдается та же ситуация. Из-за вспышки COVID-19 за последние дни там решено перепрофилировать несколько больниц только под приём пациентов, заразившихся коронавирусом.

Хорватия ранее сообщила, что возобновляет действие двухнедельного карантина для приезжих из других балканских стран, включая Сербию.

Читайте такжеКоронавирус бьет наповал: выяснилась новая опасность COVID-19Всемирная организация здравоохранения на этой неделе сообщила о новом тревожном росте числа заражений коронавирусом в Европейском регионе. В него ВОЗ включает 54 государства и семь территорий – от Центральной Азии до Западной Европы.

Кроме того, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что если в мире начнется вторая волна пандемии COVID-19, то могут погибнуть миллионы человек.

Как сообщает CNN, об этом сообщил доктор Раньери Герра, помощник Генерального директора ВОЗ по стратегическим вопросам. По его словам, точно так же случилось во время эпидемии испанского гриппа в 1920-х годах.

"Это сравнимо с испанским гриппом, который вел себя точно так же, как и COVID-19: он пошел на спад летом, но усилился в сентябре и октябре, из-за чего во время второй волны погибли 50 миллионов человек", – заявил он.

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Он также добавил, что нынешняя пандемия идет так, как и предполагали в ВОЗ и сейчас нужно внимательно регулировать вопрос возобновления перемещений между странами.

Напомним, ранее сообщалось о том, что для разработки вакцины и поиска эффективных лекарств от нового коронавируса необходимо собрать более 31 млрд долл.

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