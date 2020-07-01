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Под угрозой большинство людей: врач предупредил об опасности "нового вируса" из Китая

Опасность нового штамма вируса в том, что он способен к быстрым изменениям.

1 июля 2020, 08:47
Медик, коронавирус
Новый штамм свиного грипа очень опасен / Reuters

Врач-инфекционист Юрий Жигарев рассказал о новой опасной болезни, которая была обнаружена в Китае.

По его словам, наибольшая опасность нового штамма свиного гриппа заключается в том, что население планеты не имеет соответствующего иммунитета, подчеркнул он в интервью Obozrevatel.com.

Медик обратил внимание на то, что на сегодняшний день реальной угрозы вирус не несет, однако он имеет пандемический потенциал.

"Большинство людей может быть инфицировано", – говорит эксперт.

Он добавил, что опасность нового штамма свиного гриппа заключается в том, что он способен к быстрым изменениям.

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"Вирус гриппа один из самых мутабельних, он быстро меняется. Каждый сезон грипп уже немного другой. Именно поэтому у нас есть сезон гриппа ежегодно", - резюмировал Жигарев.

Напомним, ранее врач-эпидемиолог Людмила Мухарская заявила о том, что в Украине недостаточно проводят тесты для контактных людей в контексте выявления заболеваемости коронавирусом.

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