Коронавирус "прогрызает" легкие: врач предупредила о смертельной опасности

Коронавирус атакует легкие / Фото pixabay.com

Коронавирус COVID-19 очень хорошо культивируется в легких, заявила врач-инфекционист Татьяна Логинова.

В эфире канала Украина 24 она подчеркнула, что легкие являются для вируса питательной средой.

"Поэтому задача медиков - не допустить его проникновения в легкие - из верхних дыхательных путей в нижние. Тут срабатывает ранняя профилактика, поэтому и необходимо как можно раньше обратиться к врачу, еще до появления осложнений", - пояснила эксперт.

В то же время она отметила, что врачи подключают человека к ИВЛ, когда легкие уже повреждены, а этого нужно не допустить.

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"Для этого используются множественные противовирусные средства. Так, появились данные ученых о действии интерферонов, которые могут связать вирус в первые часы заболевания. Если небольшое воспаление успеет проявиться в легких, то пойдет необратимая связь, пойдет замена ткани на фиброзную. Человек после этого не будет уже иметь такие же дыхательные возможности, как до болезни", - добавила Логинова.

Напомним, ранее врач-анестезиолог Павел Сильковский заявил о том, что устойчивость иммунитета к коронавирусу COVID-19 зависит от реакции организма на болезнь.

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Он подчеркнул, что в случае агрессивной инфекции иммунитет вырабатывается более стойкий.