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Коронавирус бьет наповал: выяснилась новая опасность COVID-19

Тем, кто выздоровел от коронавируса, грозят бредовые расстройства.

27 июня 2020, 04:22
коронавирус
Коронавирус таит в себе неожиданную опасность / pixabay.com

Коронавирус таит в себе неожиданную опасность. Согласно исследованию Национальной службы здравоохранения Великобритании, COVID-19 может спровоцировать обострение опасных заболеваний.

Как пишет The Daily Telegraph, каждый третий пациент, перенесший COVID-19, может всю оставшуюся жизнь страдать от долговременного повреждения легких, хронической усталости и психологических расстройств.

Исследователи выяснили, что коронавирус способен вызывать такие страшные последствия, как поражение мозга и повышенный риск болезни Альцгеймера.

В исследовании отмечается, что у 30% вылечившихся от коронавируса в дальнейшем может развиться фиброз легких, у 50% – пожизненные физические, когнитивные и психологические нарушения.

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Кроме того, примерно 70% выздоровевших грозят бредовые расстройства. У каждого десятого выписанного британца диагностируют острое поражение сердца.

Напомним, ранее врач-эпидемиолог Людмила Мухарская заявила о том, что в Украине недостаточно проводят тесты для контактных людей в контексте выявления заболеваемости коронавирусом.

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