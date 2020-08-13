Ученые рассказали, какая привычка поможет в борьбе с коронавирусом

Коронавирус / Reuters

У людей, которые больны китайским коронавирусом COVID-19, в полости рта и в горле ‒ очень высокая вирусная нагрузка. Однако его молекулы можно "убить" с помощью жидкостей для ополаскивания рта.

Об этом сообщается в специализированном издании Journal of Infectious Diseases со ссылкой на исследования немецких вирусологов.

По их данным, коммерчески доступные ополаскиватели для рта могут снизить риск передачи коронавируса при близких контактах зараженного/больного с другими людьми.

Всего исследователи провели тесты восьми ополаскивателей с различными ингредиентами из аптек ФРГ ‒ смешивая каждый из них с вирусными частицами и жидкостью, которая заменяла слюну, а также встряхивали через тридцать секунд для симуляции полоскания рта/горла. Сразу после этого были использованы лабораторные клетки Vero E6 (особенно восприимчивые к SARS-CoV-2 ‒ чтобы определить концентрации вируса в смесях).

Оказалось, что все препараты снижали исходные уровни коронавируса. Три полоскания рта/горла уменьшали их до такой степени, что вирус невозможно было обнаружить после процедуры.

Таким образом, сообщают ученые, можно снизить риск передачи коронавируса "в краткосрочной перспективе". Особенно это будет полезно во время визита к зубному врачу либо во время оказания медпомощи пациентам с COVID-19.

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Напомним, ранее группа ученых из США и Великобритании в деталях рассказала, какие привычки людям нужно менять в ходе борьбы с коронавирусом.