Бьет прямо в сердце: ученые нашли новую опасность коронавируса

У более половины пациентов с COVID-19 обнаружены повреждения и тяжелая дисфункция сердца.
Как сообщает Sky News, согласно исследованиям Эдинбургского университета, аномальные изменения в работе сердца обнаружены у 55% пациентов, при этом у каждого седьмого были признаки тяжелой дисфункции, а около 3% пациентов перенесли недавний сердечный приступ.
Ученые пришли к выводу, что именно COVID-19 может серьезно повлиять на сердце, ведь у большинства пациентов раньше не было известных проблем с сердцем.
Сканирование показало, что отклонения были почти равномерно распределены между левой и правой камерами сердца. Неизвестно, насколько распространенное повреждение сердца у пациентов с COVID-19.
В результате сканирования в одной трети пациентов изменилось лечения, в частности, были назначены лекарства от сердечной недостаточности или более тщательный контроль жидкостей и терапии для поддержания работы сердца.
Читайте такжеCOVID-19 становится все более опасным: в Минздраве дали тревожный прогноз
Медики обращают внимание на необходимость эхокардиограммы для пациентов с COVID-19 для предотвращения осложнений.
Отмечается, что анализировали ультразвуковые исследования - эхокардиограммой 1261 пациента в больницах из 69 стран.
Напомним, клинические испытания вакцины от коронавируса планируется завершить уже в июле 2020 года, заявил глава немецкой компании Biontech Угур Сахин.
Он спрогнозировал, что действующая вакцина против COVID-19 может появиться уже в декабре 2020 года.