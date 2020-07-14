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Бьет прямо в сердце: ученые нашли новую опасность коронавируса

Медики заявили о необходимости эхокардиограммы для пациентов с COVID-19.

14 июля 2020, 02:55
коронавирус
Аномалии в сердце обнаружены у 55% пациентов с COVID-19 / pixabay.com

У более половины пациентов с COVID-19 обнаружены повреждения и тяжелая дисфункция сердца.

Как сообщает Sky News, согласно исследованиям Эдинбургского университета, аномальные изменения в работе сердца обнаружены у 55% пациентов, при этом у каждого седьмого были признаки тяжелой дисфункции, а около 3% пациентов перенесли недавний сердечный приступ.

Ученые пришли к выводу, что именно COVID-19 может серьезно повлиять на сердце, ведь у большинства пациентов раньше не было известных проблем с сердцем.

Сканирование показало, что отклонения были почти равномерно распределены между левой и правой камерами сердца. Неизвестно, насколько распространенное повреждение сердца у пациентов с COVID-19.

В результате сканирования в одной трети пациентов изменилось лечения, в частности, были назначены лекарства от сердечной недостаточности или более тщательный контроль жидкостей и терапии для поддержания работы сердца.

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Медики обращают внимание на необходимость эхокардиограммы для пациентов с COVID-19 для предотвращения осложнений.

Отмечается, что анализировали ультразвуковые исследования - эхокардиограммой 1261 пациента в больницах из 69 стран.

Напомним, клинические испытания вакцины от коронавируса планируется завершить уже в июле 2020 года, заявил глава немецкой компании Biontech Угур Сахин.

Он спрогнозировал, что действующая вакцина против COVID-19 может появиться уже в декабре 2020 года.

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