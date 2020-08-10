Зараза остается: ученые шокировали хроническим симптомом после COVID-19

Зараженные коронавирусом не выздоравливают полностью / Reuters

Согласно новым исследованиям ученых, усталость может оставаться одним из хронических симптомов, даже после выздоровления от коронавируса.

Сотни опрошенных после выздоровления заявили о симптомах COVID-19, которые остались, сообщает CNN.

В материале указывается на то, что многие зараженные коронавирусом не выздоравливают полностью.

Ученые выяснили, что каждый пятый зараженный в возрасте от 18 до 34 лет без каких-либо других хронических заболеваний сказал, что так и не выздоровел полностью. В то же время 35% людей сообщили об усталости.

Приводят свидетельства пациентов после COVID-19 о том, что они месяцами борются с симптомами.

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В то же время причиной того, что пациенты полностью выздоровели, указывают миалгичний энцефаломиелит.

Напомним, ранее врач-пульмонолог Олег Яковенко рассказал о том, что анализ заболеваемости COVID-19 пока не дает шансов выделить какую-то группу, которая не рискует заразиться.