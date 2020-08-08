Неожиданная опасность: врачи обнаружили необычный симптом коронавируса

Установлен еще один симптом коронавируса

Постоянная икота является одним из нетипичных симптомов коронавируса, заявили американские медики.

Как пишет The Sun, ученые рассказали о случае с 62-летним жителем Чикаго, который попал в больницу в апреле из-за икоты, которая не прерывалась четыре дня.

Обследование показало, что мужчина страдал от диабета, гипертонии и ишемической болезни сердца. Также анализы на COVID-19 дали положительный результат, а рентген показал поражения легких. При этом основных симптомов коронавируса таких, как кашель, жар, заложенность носа, боль в горле или груди и одышка, у него не было.

"Насколько нам известно, это первый отчет о стойкой икоте как жалобе у пациента с положительным результатом на COVID-19 в литературе об экстренной медицине", - отмечают ученые.

Сообщается, что американца лечили противомалярийными препаратами гидроксихлорохином, который считался популярными лекарствами от коронавируса. Через три дня мужчину выписали из больницы в стабильном состоянии.

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Врачи призвали коллег обращать пристальное внимание на других пациентов, жалующихся на постоянную икоту.

Напомним, ранее врач-пульмонолог Олег Яковенко рассказал о том, что анализ заболеваемости COVID-19 пока не дает шансов выделить какую-то группу, которая не рискует заразиться.