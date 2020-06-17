УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

В Китае медики нашли новые симптомы коронавируса у детей

17 июня 2020, 23:00

В КНР врачи продолжают исследовать отдельные случаи коронавируса.

Дети, коронавирус
В Китае медики нашли новые симптомы коронавируса у детей / Reuters

Лихорадка, диарея и рвота ‒ первые и главные симптомы китайского коронавируса Covid-19 у детей. Проблемы с легкими у них появляются гораздо реже.

Об этом сообщает специализированный портал PLoS Medicine.

Китайский исследователь, доктор Че Чжан проверял детей с китайским коронавирусом в разных больницах и обнаружил, что у 76% из них проявлялась лихорадка (у взрослых такой показатель 44%). Еще 62% детей имеют сильный кашель и по 12% ‒ диарею и рвоту.

Пятна на компьютерной томографии проявились у 86% детей, а "симптом матового стекла" - всего у 3%.

Как утверждает Че Чжан, на снимках легких часто не были видны проблемы, тогда как явные симптомы коронавируса присутствовали. Причем терапевтическая стратегия базировалась на противовирусной терапии, которая соответствовала рекомендациям Национальной комиссии здравоохранения Китайской Народной Республики. Во время выписки у всех пациентов отсутствовали основные симптомы заболевания. В среднем через десять дней молекулы SARS-CoV-2 не обнаруживался на задней стенке носоглотки.

Напомним, ранее доктор биологических наук Анча Баранова перечислила скрытые симптомы коронавируса. Медик, в первую очередь, обратила внимание людей на то, что размер легких можно контролировать с помощью стереометрии. Если он уменьшается, то это может быть симптомом коронавируса.

симптомы китайский коронавирус Covid-19 дети
Сейчас вы просматриваете новость «В Китае медики нашли новые симптомы коронавируса у детей». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

23:49
В НАТО согласовали пакет мер в ответ на ядерную угрозу от РФ
23:00
В Китае медики нашли новые симптомы коронавируса у детей
22:15
Журналист Гармаш из ТКГ рассказал, есть ли новый закон об особом статусе Донбасса
21:52
Коронавирус опять вгрызается в Италию: в стране всплеск новых заражений Видео
21:30
Модные сарафаны 2020: самые популярные легкие платьица на лето – фото Фото
21:20
Бронзовая призерша-фигуристка отказалась от спорта ради порно Видео
21:20
Безмасочный бунт: как в киевском метро наказывают пассажиров без масок
21:12
В Офисе президента рассказали, когда состоится саммит Украина-ЕС Видео
20:45
Гороскоп всех знаков Зодиака на 18 июня: подножка от тайного недруга и перспективное знакомство Видео
20:18
Новый министр образования: Шмыгаль внес в Раду постановление о назначении главы МОН Видео
20:16
Какие области не отвечают новым критериям Кабмина по коронавирусу: список
20:07
И 39 тысяч, и 47 тысяч: названа цена контракта 2020 в вузах Украины
19:57
МАУ закрыла продажу билетов на большинство международных рейсов до августа Видео
19:23
Карантин в Украине могут продлить до Нового года: в Киеве сделали заявление
19:14
Выходные в июне 2020: как отдыхает Украина на День Конституции 2020 Видео
19:01
Седакова раздразнила похоть фанатов пышным бюстом на фото
18:41
В России хотят выгнать МакДональдс после украинского скандала
18:35
В Украине с 1 сентября повысят зарплату медикам: кто и сколько получит денег
18:15
Шарий демонстрирует, что он уже реальная сила - эксперт
18:03
Профильный комитет передал проект документа об отставке Авакова в Раду
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять