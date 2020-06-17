В Китае медики нашли новые симптомы коронавируса у детей / Reuters

Лихорадка, диарея и рвота ‒ первые и главные симптомы китайского коронавируса Covid-19 у детей. Проблемы с легкими у них появляются гораздо реже.

Об этом сообщает специализированный портал PLoS Medicine.

Китайский исследователь, доктор Че Чжан проверял детей с китайским коронавирусом в разных больницах и обнаружил, что у 76% из них проявлялась лихорадка (у взрослых такой показатель 44%). Еще 62% детей имеют сильный кашель и по 12% ‒ диарею и рвоту.

Пятна на компьютерной томографии проявились у 86% детей, а "симптом матового стекла" - всего у 3%.

Как утверждает Че Чжан, на снимках легких часто не были видны проблемы, тогда как явные симптомы коронавируса присутствовали. Причем терапевтическая стратегия базировалась на противовирусной терапии, которая соответствовала рекомендациям Национальной комиссии здравоохранения Китайской Народной Республики. Во время выписки у всех пациентов отсутствовали основные симптомы заболевания. В среднем через десять дней молекулы SARS-CoV-2 не обнаруживался на задней стенке носоглотки.

Напомним, ранее доктор биологических наук Анча Баранова перечислила скрытые симптомы коронавируса. Медик, в первую очередь, обратила внимание людей на то, что размер легких можно контролировать с помощью стереометрии. Если он уменьшается, то это может быть симптомом коронавируса.