Финальный отсчет: в Польше сделали калькулятор для расчета шансов смерти от коронавируса

В Польше сделали калькулятор для расчета шансов смерти от коронавируса / Plastikciyiz.biz/

В Польше ученые создали специальный калькулятор, при помощи которого можно будет подсчитать вероятную смертность от коронавируса.

Соответствующее сообщение опубликовало агентство РИА Новости. По словам ученой из Поморского научно-технологического парка Магдалены Малары-Щвитоньской, программа-калькулятор учитывает возраст и пол человека, а также сведения о главных типах хронических заболеваний.

Также известно, что в разработке участвовали врачи и эпидемиологи. В числе хронических болезней, которые учитываются калькулятором - сердечно-сосудистые заболевания, повышенное кровяное давление, сахарный диабет, онкология и т.д.

"Риск смерти от Covid-19 очень четко зависит от образа жизни и связанных с ним заболеваний, в том числе ожирения, диабета, гипертонии и их осложнений. Последние данные показывают, что смертность среди людей без каких-либо хронических заболеваний составляет менее 1% случаев со смертельным исходом от коронавируса", - заявил один из разработчиков калькулятора, доктор Пиотр Бандош.

Напомним, ранее медики выяснили - пациенты, которые принимали обычное фамотидин (лекарство от изжоги) во время госпитализации по причине китайского коронавируса (имели вдвое больше шансов выжить после заражения Covid-19).