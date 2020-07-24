Вопрос жизни и смерти: в ВОЗ дали тревожный прогноз насчет пандемии COVID-19

COVID-19 изменил привычный образ жизни миллиардов людей / Фото pixabay.com

По словам генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебреисуса, пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 изменила привычный образ жизни миллиардов людей по всему миру.

Он подчеркнул, что изменения оказались настолько масштабными, что вернуться к "старой нормальности" уже нельзя, а частью приспособления к "новой нормальности" стал поиск способов сделать жизнь безопаснее, сообщает пресс-служба ВОЗ.

"Задача в том, чтобы сделать правильный выбор. Мы просим каждого относиться к принятию решений о том, куда пойти, чем заняться и с кем встретиться, как к решению вопросов жизни и смерти. Потому что именно такими они и являются. Может быть, это будет не ваша жизнь. Но ваш выбор может означать выбор между жизнью и смертью для кого-то, кого вы любите, или наоборот, для совершенно незнакомого человека", — отметил Гебреисус.

Глава ВОЗ предупредил, что большинство людей в мире по-прежнему уязвимы для вызывающего COVID-19 вируса.

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"Если там, где вы живете, случаев заражения немного, это еще не значит, что можно расслабиться. Не ждите, что кто-то другой позаботится о вашей безопасности. Мы все должны защищать себя и друг друга", — добавил Гебреисус.

Напомним, ранее сообщалось о том, что с начала пандемии коронавируса в мире уже зафиксировано более 15 миллионов случаев заражения COVID-19.